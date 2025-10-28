OIDOID چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت OID (USD)

ارزش OID (OID) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OID (OID) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OID را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OID را بررسی کنید!

OID به ارزهای محلی

توکنومیکس OID (OID)

درک، توکنومیکس OID (OID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OID بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OID (OID) امروز OID (OID) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OID به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OID نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OID نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OID چقدر است؟ ارزش بازار OID برابر است با $ 270.79K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OID چقدر است؟ عرضه در گردش OID برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OID چقدر بوده است؟ OID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00276221 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OID چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OID برابر است با -- USD . آیا OID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OID مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OID (OID)