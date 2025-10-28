OdinODIN چیست

Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform. The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change! This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.

منبع Odin (ODIN) وب سایت رسمی

ODIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Odin (ODIN)

درک، توکنومیکس Odin (ODIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ODIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Odin (ODIN) امروز Odin (ODIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ODIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ODIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ODIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Odin چقدر است؟ ارزش بازار ODIN برابر است با $ 10.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ODIN چقدر است؟ عرضه در گردش ODIN برابر است با 997.83M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ODIN چقدر بوده است؟ ODIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ODIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ODIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ODIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ODIN برابر است با -- USD . آیا ODIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ODIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ODIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Odin (ODIN)