NOTMEME AgentNOTMEME چیست

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.

Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

توکنومیکس NOTMEME Agent (NOTMEME)

درک، توکنومیکس NOTMEME Agent (NOTMEME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOTMEME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NOTMEME Agent (NOTMEME) امروز NOTMEME Agent (NOTMEME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NOTMEME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NOTMEME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NOTMEME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NOTMEME Agent چقدر است؟ ارزش بازار NOTMEME برابر است با $ 17.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NOTMEME چقدر است؟ عرضه در گردش NOTMEME برابر است با 33.35B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOTMEME چقدر بوده است؟ NOTMEME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000951 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NOTMEME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NOTMEME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NOTMEME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOTMEME برابر است با -- USD . آیا NOTMEME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NOTMEME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOTMEME مراجعه کنید.

