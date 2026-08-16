قیمت امروز NotaStrategy

قیمت لحظه‌ ای NotaStrategy (NASTY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NASTY به USD برابر با $ 0 برای هر NASTY می‌ باشد.

توکن NotaStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,536 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.38B NASTY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NASTY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NASTY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NotaStrategy (NASTY)

ارزش بازار $ 50.54K$ 50.54K $ 50.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.19K$ 54.19K $ 54.19K سرمایه در گردش 3.38B 3.38B 3.38B عرضه کل 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

ارزش بازار فعلی NotaStrategy برابر است با $ 50.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NASTY برابر است با 3.38B، و عرضه کل آن 5235000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.19K است.