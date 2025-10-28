NoseyNOSEY چیست

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain. The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community. Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges. Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain. The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community. Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Nosey (NOSEY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Nosey (USD)

ارزش Nosey (NOSEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nosey (NOSEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nosey را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nosey را بررسی کنید!

NOSEY به ارزهای محلی

توکنومیکس Nosey (NOSEY)

درک، توکنومیکس Nosey (NOSEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOSEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nosey (NOSEY) امروز Nosey (NOSEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NOSEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NOSEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NOSEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nosey چقدر است؟ ارزش بازار NOSEY برابر است با $ 34.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NOSEY چقدر است؟ عرضه در گردش NOSEY برابر است با 998.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOSEY چقدر بوده است؟ NOSEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0012941 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NOSEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NOSEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NOSEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOSEY برابر است با -- USD . آیا NOSEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NOSEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOSEY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nosey (NOSEY)