NorexaNRX چیست

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

پیش‌ بینی قیمت Norexa (USD)

ارزش Norexa (NRX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Norexa (NRX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Norexa را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Norexa را بررسی کنید!

NRX به ارزهای محلی

توکنومیکس Norexa (NRX)

درک، توکنومیکس Norexa (NRX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NRX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Norexa (NRX) امروز Norexa (NRX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NRX به واحد USD برابر است با 0.00320025 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NRX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00320025 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NRX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Norexa چقدر است؟ ارزش بازار NRX برابر است با $ 320.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NRX چقدر است؟ عرضه در گردش NRX برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NRX چقدر بوده است؟ NRX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01244581 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NRX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NRX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NRX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NRX برابر است با -- USD . آیا NRX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NRX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NRX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Norexa (NRX)