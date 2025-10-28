NexoraNEX چیست

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Nexora (USD)

ارزش Nexora (NEX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nexora (NEX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nexora را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nexora را بررسی کنید!

NEX به ارزهای محلی

توکنومیکس Nexora (NEX)

درک، توکنومیکس Nexora (NEX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nexora (NEX) امروز Nexora (NEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NEX به واحد USD برابر است با 0.250587 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.250587 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nexora چقدر است؟ ارزش بازار NEX برابر است با $ 14.03M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NEX چقدر است؟ عرضه در گردش NEX برابر است با 56.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEX چقدر بوده است؟ NEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.405217 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.235085 USD رسید. حجم معاملات NEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEX برابر است با -- USD . آیا NEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nexora (NEX)