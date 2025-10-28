قیمت لحظه‌ ای MOONDOGE امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MOONDOGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MOONDOGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MOONDOGE امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MOONDOGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MOONDOGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MOONDOGE

اطلاعات قیمت MOONDOGE

وب‌سایت رسمی MOONDOGE

توکنومیکس MOONDOGE

پیش‌بینی قیمت MOONDOGE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو MOONDOGE

قیمت MOONDOGE (MOONDOGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MOONDOGE به USD:

--
----
+1.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای MOONDOGE (MOONDOGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:03:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MOONDOGE (MOONDOGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01037486
$ 0.01037486$ 0.01037486

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+1.30%

-18.34%

-18.34%

قیمت لحظه‌ ای MOONDOGE (MOONDOGE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MOONDOGE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MOONDOGE برابر با $ 0.01037486 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MOONDOGE در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +1.30% و در 7 روز گذشته -18.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MOONDOGE (MOONDOGE)

$ 52.18K
$ 52.18K$ 52.18K

--
----

$ 52.18K
$ 52.18K$ 52.18K

999.01M
999.01M 999.01M

999,013,574.050041
999,013,574.050041 999,013,574.050041

ارزش بازار فعلی MOONDOGE برابر است با $ 52.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOONDOGE برابر است با 999.01M، و عرضه کل آن 999013574.050041 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.18K است.

تاریخچه قیمت MOONDOGE (MOONDOGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MOONDOGE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MOONDOGE به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MOONDOGE به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MOONDOGE به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.30%
30 روز$ 0-41.30%
60 روز$ 0-39.61%
90 روز$ 0--

MOONDOGEMOONDOGE چیست

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع MOONDOGE (MOONDOGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت MOONDOGE (USD)

ارزش MOONDOGE (MOONDOGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MOONDOGE (MOONDOGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MOONDOGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MOONDOGE را بررسی کنید!

MOONDOGE به ارزهای محلی

توکنومیکس MOONDOGE (MOONDOGE)

درک، توکنومیکس MOONDOGE (MOONDOGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOONDOGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MOONDOGE (MOONDOGE)

امروز MOONDOGE (MOONDOGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MOONDOGE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MOONDOGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MOONDOGE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MOONDOGE چقدر است؟
ارزش بازار MOONDOGE برابر است با $ 52.18K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MOONDOGE چقدر است؟
عرضه در گردش MOONDOGE برابر است با 999.01M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOONDOGE چقدر بوده است؟
MOONDOGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01037486 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MOONDOGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MOONDOGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MOONDOGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOONDOGE برابر است با -- USD.
آیا MOONDOGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MOONDOGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOONDOGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:03:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MOONDOGE (MOONDOGE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,698.34
$113,698.34$113,698.34

-1.10%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,074.61
$4,074.61$4,074.61

-2.35%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05100
$0.05100$0.05100

-8.45%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2936
$4.2936$4.2936

-17.20%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,074.61
$4,074.61$4,074.61

-2.35%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,698.34
$113,698.34$113,698.34

-1.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6228
$2.6228$2.6228

-1.44%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,124.60
$1,124.60$1,124.60

-1.66%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001106
$0.001106$0.001106

+84.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001558
$0.0000000000000001558$0.0000000000000001558

+1,329.35%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1669
$0.1669$0.1669

+233.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04416
$0.04416$0.04416

+120.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000191
$0.0000000000191$0.0000000000191

+87.25%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01856
$0.01856$0.01856

+85.60%