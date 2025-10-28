اطلاعات قیمت Moon Rocks (MROCKS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته: $ 0 $ 0 $ 0 کمترین قیمت 24 ساعته $ 0 $ 0 $ 0 بیشترین قیمت 24 ساعته کمترین قیمت 24 ساعته $ 0$ 0 $ 0 بیشترین قیمت 24 ساعته $ 0$ 0 $ 0 اوج قیمت $ 0,00798221$ 0,00798221 $ 0,00798221 کمترین قیمت $ 0$ 0 $ 0 تغییر قیمت (1 ساعته) -%0,70 تغییر قیمت (1D) +%0,53 تغییر قیمت (7 روز) -%5,00 تغییر قیمت (7 روز) -%5,00

قیمت لحظه‌ ای Moon Rocks (MROCKS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MROCKS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MROCKS برابر با $ 0,00798221 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MROCKS در یک ساعت گذشته -%0,70، در 24 ساعت گذشته +%0,53 و در 7 روز گذشته -%5,00 تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Moon Rocks (MROCKS)

ارزش بازار $ 936,21K$ 936,21K $ 936,21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 936,21K$ 936,21K $ 936,21K سرمایه در گردش 1000,00M 1000,00M 1000,00M عرضه کل 999.995.496,231923 999.995.496,231923 999.995.496,231923

ارزش بازار فعلی Moon Rocks برابر است با $ 936,21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MROCKS برابر است با 1000,00M، و عرضه کل آن 999995496.231923 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 936,21K است.