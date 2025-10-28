Mint BlockchainMINT چیست

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase. Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum's consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem. The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent. Mint Blockchain's Vision & Mission: Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MINT به ارزهای محلی

توکنومیکس Mint Blockchain (MINT)

درک، توکنومیکس Mint Blockchain (MINT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mint Blockchain (MINT) امروز Mint Blockchain (MINT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MINT به واحد USD برابر است با 0.00225651 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MINT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00225651 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MINT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mint Blockchain چقدر است؟ ارزش بازار MINT برابر است با $ 442.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MINT چقدر است؟ عرضه در گردش MINT برابر است با 195.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MINT چقدر بوده است؟ MINT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.079854 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MINT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MINT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00144984 USD رسید. حجم معاملات MINT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MINT برابر است با -- USD . آیا MINT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MINT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MINT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mint Blockchain (MINT)