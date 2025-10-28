MemoryMEM چیست

Memory Protocol enables users to monetize their digital footprint across the internet. By aggregating public data and securing private user information, Memory creates a unified data marketplace where users earn $MEM tokens whenever applications access their information. The protocol addresses the fundamental Web3 challenge of fragmented digital identities while providing sustainable revenue streams for data creators.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Memory (MEM) امروز Memory (MEM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEM به واحد USD برابر است با 0.03775359 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03775359 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Memory چقدر است؟ ارزش بازار MEM برابر است با $ 2.83M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEM چقدر است؟ عرضه در گردش MEM برابر است با 75.07M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEM چقدر بوده است؟ MEM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.120607 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03607322 USD رسید. حجم معاملات MEM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEM برابر است با -- USD . آیا MEM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEM مراجعه کنید.

