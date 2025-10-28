Meme AllianceMMA چیست

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem. Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Meme Alliance (USD)

ارزش Meme Alliance (MMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Meme Alliance (MMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Meme Alliance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Meme Alliance را بررسی کنید!

MMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Meme Alliance (MMA)

درک، توکنومیکس Meme Alliance (MMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Meme Alliance (MMA) امروز Meme Alliance (MMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MMA به واحد USD برابر است با 0.0023355 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0023355 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Meme Alliance چقدر است؟ ارزش بازار MMA برابر است با $ 199.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MMA چقدر است؟ عرضه در گردش MMA برابر است با 85.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MMA چقدر بوده است؟ MMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.073829 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0011163 USD رسید. حجم معاملات MMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MMA برابر است با -- USD . آیا MMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Meme Alliance (MMA)