MEDXTMEDXT چیست

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data. Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع MEDXT (MEDXT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت MEDXT (USD)

ارزش MEDXT (MEDXT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MEDXT (MEDXT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MEDXT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MEDXT را بررسی کنید!

MEDXT به ارزهای محلی

توکنومیکس MEDXT (MEDXT)

درک، توکنومیکس MEDXT (MEDXT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEDXT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MEDXT (MEDXT) امروز MEDXT (MEDXT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEDXT به واحد USD برابر است با 0.00153374 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEDXT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00153374 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEDXT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MEDXT چقدر است؟ ارزش بازار MEDXT برابر است با $ 31.98M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEDXT چقدر است؟ عرضه در گردش MEDXT برابر است با 20.86B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEDXT چقدر بوده است؟ MEDXT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00342141 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEDXT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEDXT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MEDXT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEDXT برابر است با -- USD . آیا MEDXT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEDXT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEDXT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MEDXT (MEDXT)