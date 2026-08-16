قیمت امروز Media Licensing Token

قیمت لحظه‌ ای Media Licensing Token (MLT) در حال حاضر برابر با $ 0.00133023 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MLT به USD برابر با $ 0.00133023 برای هر MLT می‌ باشد.

توکن Media Licensing Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 266,036 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 146.40M MLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MLT در بازه‌ ای بین $ 0.00133002 (حداقل) و $ 0.00136684 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.728855 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MLT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +8.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.49 رسیده است.

اطلاعات بازار Media Licensing Token (MLT)

ارزش بازار $ 266.04K$ 266.04K $ 266.04K حجم (24 ساعته) $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 266.04K$ 266.04K $ 266.04K سرمایه در گردش 146.40M 146.40M 146.40M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی Media Licensing Token برابر است با $ 266.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.49. عرضه در گردش MLT برابر است با 146.40M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 266.04K است.