Maxi DogeMAXI چیست

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE. Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales. Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together. This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

پیش‌ بینی قیمت Maxi Doge (USD)

ارزش Maxi Doge (MAXI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Maxi Doge (MAXI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Maxi Doge را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Maxi Doge (MAXI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAXI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Maxi Doge (MAXI) امروز Maxi Doge (MAXI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAXI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAXI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAXI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Maxi Doge چقدر است؟ ارزش بازار MAXI برابر است با $ 204.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAXI چقدر است؟ عرضه در گردش MAXI برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAXI چقدر بوده است؟ MAXI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00004437 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAXI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAXI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MAXI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAXI برابر است با -- USD . آیا MAXI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAXI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAXI مراجعه کنید.

