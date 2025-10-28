Matr1xMAX چیست

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT), Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology. Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era. Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT), Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology. Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Matr1x (MAX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Matr1x (USD)

ارزش Matr1x (MAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Matr1x (MAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Matr1x را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Matr1x را بررسی کنید!

MAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Matr1x (MAX)

درک، توکنومیکس Matr1x (MAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Matr1x (MAX) امروز Matr1x (MAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAX به واحد USD برابر است با 0.00830639 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00830639 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Matr1x چقدر است؟ ارزش بازار MAX برابر است با $ 1.26M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAX چقدر است؟ عرضه در گردش MAX برابر است با 151.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAX چقدر بوده است؟ MAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.474276 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00723278 USD رسید. حجم معاملات MAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAX برابر است با -- USD . آیا MAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Matr1x (MAX)