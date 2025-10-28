MartinMARTIN چیست

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

منبع Martin (MARTIN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Martin (USD)

ارزش Martin (MARTIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Martin (MARTIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Martin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Martin را بررسی کنید!

MARTIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Martin (MARTIN)

درک، توکنومیکس Martin (MARTIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARTIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Martin (MARTIN) امروز Martin (MARTIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MARTIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MARTIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MARTIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Martin چقدر است؟ ارزش بازار MARTIN برابر است با $ 27.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MARTIN چقدر است؟ عرضه در گردش MARTIN برابر است با 1,000.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARTIN چقدر بوده است؟ MARTIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MARTIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MARTIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MARTIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARTIN برابر است با -- USD . آیا MARTIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MARTIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARTIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Martin (MARTIN)