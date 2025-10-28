قیمت لحظه‌ ای Lunos امروز برابر است با 0.00166618 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UNO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UNO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Lunos امروز برابر است با 0.00166618 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UNO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UNO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره UNO

اطلاعات قیمت UNO

وب‌سایت رسمی UNO

توکنومیکس UNO

پیش‌بینی قیمت UNO

لوگو Lunos

قیمت Lunos (UNO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 UNO به USD:

$0.00166618
-4.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Lunos (UNO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:55:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lunos (UNO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00166368
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00175657
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00166368
$ 0.00175657
$ 1.24
$ 0.00150623
+0.05%

-4.16%

-4.77%

-4.77%

قیمت لحظه‌ ای Lunos (UNO) برابر است با $0.00166618. در 24 ساعت گذشته، UNO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00166368 تا حداکثر $ 0.00175657 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UNO برابر با $ 1.24 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00150623 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UNO در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته -4.16% و در 7 روز گذشته -4.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lunos (UNO)

$ 384.70K
--
$ 528.96K
230.89M
317,470,452.8070446
ارزش بازار فعلی Lunos برابر است با $ 384.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNO برابر است با 230.89M، و عرضه کل آن 317470452.8070446 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 528.96K است.

تاریخچه قیمت Lunos (UNO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Lunos به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Lunos به USD به میزان $ -0.0004432038 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Lunos به USD به میزان $ -0.0006303465 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Lunos به USD به میزان $ -0.0012156517401323253 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.16%
30 روز$ -0.0004432038-26.60%
60 روز$ -0.0006303465-37.83%
90 روز$ -0.0012156517401323253-42.18%

LunosUNO چیست

Lunos is the evolution of Uno Re, transitioning into a decentralized coverage platform powered by Actively Validated Services (AVS). It automates stablecoin depeg protection, validator slashing coverage, DeFi exploit payouts, and Real-World Asset (RWA) risk mitigation using on-chain verification and smart contract execution.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Lunos (UNO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Lunos (USD)

ارزش Lunos (UNO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lunos (UNO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lunos را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lunos را بررسی کنید!

UNO به ارزهای محلی

توکنومیکس Lunos (UNO)

درک، توکنومیکس Lunos (UNO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UNO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lunos (UNO)

امروز Lunos (UNO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UNO به واحد USD برابر است با 0.00166618 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UNO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UNO نسبت به USD برابر است با $ 0.00166618. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lunos چقدر است؟
ارزش بازار UNO برابر است با $ 384.70K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UNO چقدر است؟
عرضه در گردش UNO برابر است با 230.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UNO چقدر بوده است؟
UNO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.24 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UNO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UNO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00150623 USD رسید.
حجم معاملات UNO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UNO برابر است با -- USD.
آیا UNO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UNO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UNO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lunos (UNO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

