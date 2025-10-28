LunctronLTRN چیست

LUNCtron ($LTRN) is a 100% community-driven token built on the Terra Classic blockchain. It launched with every token is already in circulation. The project's mission is to bring new energy and culture to Terra Classic through a blend of memes, staking, burns, and fun utilities like community-driven games and LP locking. LUNCtron combines meme power + real utility to strengthen the $LUNC ecosystem and keep Terra Classic active, engaging, and evolving. ⚡

منبع Lunctron (LTRN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Lunctron (USD)

ارزش Lunctron (LTRN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lunctron (LTRN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lunctron را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lunctron را بررسی کنید!

LTRN به ارزهای محلی

توکنومیکس Lunctron (LTRN)

درک، توکنومیکس Lunctron (LTRN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LTRN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lunctron (LTRN) امروز Lunctron (LTRN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LTRN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LTRN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LTRN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lunctron چقدر است؟ ارزش بازار LTRN برابر است با $ 19.47K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LTRN چقدر است؟ عرضه در گردش LTRN برابر است با 32.10B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LTRN چقدر بوده است؟ LTRN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LTRN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LTRN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LTRN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LTRN برابر است با -- USD . آیا LTRN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LTRN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LTRN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lunctron (LTRN)