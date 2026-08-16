قیمت امروز Long Capital

قیمت لحظه‌ ای Long Capital (LNG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LNG به USD برابر با $ 0 برای هر LNG می‌ باشد.

توکن Long Capital در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 179,938 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LNG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LNG در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LNG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 115.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Long Capital (LNG)

ارزش بازار $ 179.94K$ 179.94K $ 179.94K حجم (24 ساعته) $ 115.40$ 115.40 $ 115.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 179.94K$ 179.94K $ 179.94K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Long Capital برابر است با $ 179.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 115.40. عرضه در گردش LNG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.94K است.