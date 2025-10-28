Lol GuyLOL چیست

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan's /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit's r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lol Guy (LOL) امروز Lol Guy (LOL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LOL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LOL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LOL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lol Guy چقدر است؟ ارزش بازار LOL برابر است با $ 153.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LOL چقدر است؟ عرضه در گردش LOL برابر است با 998.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOL چقدر بوده است؟ LOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00113496 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LOL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOL برابر است با -- USD . آیا LOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOL مراجعه کنید.

