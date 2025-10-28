قیمت لحظه‌ ای Liquid Agent امروز برابر است با 0.00954526 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQUID به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQUID را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Liquid Agent امروز برابر است با 0.00954526 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQUID به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQUID را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Liquid Agent (LIQUID)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LIQUID به USD:

$0.00954526
-3.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Liquid Agent (LIQUID)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:54:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Liquid Agent (LIQUID) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00948057
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0099843
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00948057
$ 0.0099843
$ 0.145824
$ 0.00742136
+0.28%

-3.59%

+9.71%

+9.71%

قیمت لحظه‌ ای Liquid Agent (LIQUID) برابر است با $0.00954526. در 24 ساعت گذشته، LIQUID در بازه قیمتی حداقل $ 0.00948057 تا حداکثر $ 0.0099843 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LIQUID برابر با $ 0.145824 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00742136 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LIQUID در یک ساعت گذشته +0.28%، در 24 ساعت گذشته -3.59% و در 7 روز گذشته +9.71% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Liquid Agent (LIQUID)

$ 441.00K
--
$ 953.79K
46.24M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی Liquid Agent برابر است با $ 441.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIQUID برابر است با 46.24M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 953.79K است.

تاریخچه قیمت Liquid Agent (LIQUID) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Liquid Agent به USD به میزان $ -0.00035584168193664 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Liquid Agent به USD به میزان $ -0.0037744668 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Liquid Agent به USD به میزان $ -0.0074825159 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Liquid Agent به USD به میزان $ -0.06396051268790741 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00035584168193664-3.59%
30 روز$ -0.0037744668-39.54%
60 روز$ -0.0074825159-78.38%
90 روز$ -0.06396051268790741-87.01%

Liquid AgentLIQUID چیست

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Liquid Agent (USD)

ارزش Liquid Agent (LIQUID) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Liquid Agent (LIQUID) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Liquid Agent را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Liquid Agent را بررسی کنید!

LIQUID به ارزهای محلی

توکنومیکس Liquid Agent (LIQUID)

درک، توکنومیکس Liquid Agent (LIQUID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIQUID بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Liquid Agent (LIQUID)

امروز Liquid Agent (LIQUID) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LIQUID به واحد USD برابر است با 0.00954526 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LIQUID نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LIQUID نسبت به USD برابر است با $ 0.00954526. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Liquid Agent چقدر است؟
ارزش بازار LIQUID برابر است با $ 441.00K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LIQUID چقدر است؟
عرضه در گردش LIQUID برابر است با 46.24M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQUID چقدر بوده است؟
LIQUID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.145824 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LIQUID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LIQUID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00742136 USD رسید.
حجم معاملات LIQUID چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQUID برابر است با -- USD.
آیا LIQUID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LIQUID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQUID مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

