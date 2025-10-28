Liquid AgentLIQUID چیست

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

توکنومیکس Liquid Agent (LIQUID)

درک، توکنومیکس Liquid Agent (LIQUID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIQUID بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Liquid Agent (LIQUID) امروز Liquid Agent (LIQUID) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIQUID به واحد USD برابر است با 0.00954526 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIQUID نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00954526 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIQUID نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Liquid Agent چقدر است؟ ارزش بازار LIQUID برابر است با $ 441.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIQUID چقدر است؟ عرضه در گردش LIQUID برابر است با 46.24M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQUID چقدر بوده است؟ LIQUID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.145824 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIQUID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIQUID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00742136 USD رسید. حجم معاملات LIQUID چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQUID برابر است با -- USD . آیا LIQUID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIQUID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQUID مراجعه کنید.

