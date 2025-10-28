LennyLENNY چیست

its a Meme token and beta to Troll The "Lenny face is a text-based emoticon, ( ͡° ͜ʖ ͡°), used to convey a range of emotions, particularly mischief, sexual innuendo, or a hidden meaning. It's often employed in online discussions to add a playful or suggestive tone to a message, or sometimes even to spam threads, according to Wikipedia. The symbol is visually interpreted as a face with two eyes (small circles), a nose (squiggly line), and a mouth (curved line).

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lenny (LENNY) امروز Lenny (LENNY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LENNY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LENNY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LENNY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lenny چقدر است؟ ارزش بازار LENNY برابر است با $ 505.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LENNY چقدر است؟ عرضه در گردش LENNY برابر است با 961.54M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LENNY چقدر بوده است؟ LENNY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00220577 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LENNY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LENNY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LENNY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LENNY برابر است با -- USD . آیا LENNY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LENNY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LENNY مراجعه کنید.

