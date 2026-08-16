قیمت امروز Latina Language Model

قیمت لحظه‌ ای Latina Language Model (LLM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LLM به USD برابر با $ 0 برای هر LLM می‌ باشد.

توکن Latina Language Model در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100,999 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.93M LLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LLM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02320007 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LLM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -13.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 244.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Latina Language Model (LLM)

ارزش بازار $ 101.00K$ 101.00K $ 101.00K حجم (24 ساعته) $ 244.70$ 244.70 $ 244.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.00K$ 101.00K $ 101.00K سرمایه در گردش 994.93M 994.93M 994.93M عرضه کل 994,925,318.737998 994,925,318.737998 994,925,318.737998

ارزش بازار فعلی Latina Language Model برابر است با $ 101.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 244.70. عرضه در گردش LLM برابر است با 994.93M، و عرضه کل آن 994925318.737998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.00K است.