LAMANANLAMA چیست

LAMANAN is a next-gen Crypto Exchange aiming to list 500+ cryptocurrencies. and 50% of all fees go directly to $LAMA token holders as passive rewards. The more you hold, the more you earn. Built for speed, scale, and transparency — LAMANAN puts power back in the hands of the community.

پیش‌ بینی قیمت LAMANAN (USD)

ارزش LAMANAN (LAMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LAMANAN (LAMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LAMANAN را بررسی کنید.

LAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس LAMANAN (LAMA)

درک، توکنومیکس LAMANAN (LAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LAMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LAMANAN (LAMA) امروز LAMANAN (LAMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LAMA به واحد USD برابر است با 0.00000604 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LAMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000604 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LAMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LAMANAN چقدر است؟ ارزش بازار LAMA برابر است با $ 6.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LAMA چقدر است؟ عرضه در گردش LAMA برابر است با 999.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LAMA چقدر بوده است؟ LAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00021516 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000059 USD رسید. حجم معاملات LAMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LAMA برابر است با -- USD . آیا LAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LAMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LAMANAN (LAMA)