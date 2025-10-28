KOHAKUKOHAKU چیست

Kohaku was born straight out of Vitalik's vision — the idea that Ethereum needs a cloak, not just armor. It's not another tool. It's a guardian fox: the meme that reminds us security isn't a feature, it's the foundation. Kohaku stands for: Privacy as default. Safety as culture. Community as power. Think of it as Ethereum's shadow — watching, protecting, and making sure the future of finance can move without fear. KOHAKU isn't just a wallet. It's the meme-driven reminder that in Ethereum, privacy = freedom.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت KOHAKU (USD)

ارزش KOHAKU (KOHAKU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KOHAKU (KOHAKU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KOHAKU را بررسی کنید.

توکنومیکس KOHAKU (KOHAKU)

درک، توکنومیکس KOHAKU (KOHAKU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOHAKU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KOHAKU (KOHAKU) امروز KOHAKU (KOHAKU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KOHAKU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KOHAKU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KOHAKU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KOHAKU چقدر است؟ ارزش بازار KOHAKU برابر است با $ 151.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KOHAKU چقدر است؟ عرضه در گردش KOHAKU برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOHAKU چقدر بوده است؟ KOHAKU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0000057 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KOHAKU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KOHAKU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KOHAKU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOHAKU برابر است با -- USD . آیا KOHAKU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KOHAKU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOHAKU مراجعه کنید.

