قیمت لحظه‌ ای KITTEE امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KTE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KTE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

--
----
0.00%1D
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:56:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KITTEE (KTE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.35%

+11.35%

قیمت لحظه‌ ای KITTEE (KTE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KTE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KTE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KTE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +11.35% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KITTEE (KTE)

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

--
----

$ 57.11K
$ 57.11K$ 57.11K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

ارزش بازار فعلی KITTEE برابر است با $ 57.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KTE برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999995.937352 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.11K است.

تاریخچه قیمت KITTEE (KTE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت KITTEE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت KITTEE به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت KITTEE به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت KITTEE به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-19.49%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

KITTEEKTE چیست

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت KITTEE (USD)

ارزش KITTEE (KTE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KITTEE (KTE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KITTEE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KITTEE را بررسی کنید!

KTE به ارزهای محلی

توکنومیکس KITTEE (KTE)

درک، توکنومیکس KITTEE (KTE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KTE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KITTEE (KTE)

امروز KITTEE (KTE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KTE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KTE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KTE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KITTEE چقدر است؟
ارزش بازار KTE برابر است با $ 57.11K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KTE چقدر است؟
عرضه در گردش KTE برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KTE چقدر بوده است؟
KTE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KTE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KTE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات KTE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KTE برابر است با -- USD.
آیا KTE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KTE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KTE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:56:36 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

