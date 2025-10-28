KITOKITO چیست

KITO is a community-driven memecoin built on the TON blockchain, created to showcase the power of organic growth through design, content, and collective effort. Its purpose is to unite holders around a cultural narrative rather than simple speculation. KITO represents a movement that blends creativity, community engagement, and blockchain adoption in the meme sector, aiming to become one of the defining cultural assets of TON.

پیش‌ بینی قیمت KITO (USD)

ارزش KITO (KITO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KITO (KITO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KITO را بررسی کنید.

KITO به ارزهای محلی

توکنومیکس KITO (KITO)

درک، توکنومیکس KITO (KITO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KITO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KITO (KITO) امروز KITO (KITO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KITO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KITO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KITO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KITO چقدر است؟ ارزش بازار KITO برابر است با $ 153.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KITO چقدر است؟ عرضه در گردش KITO برابر است با 975.26M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KITO چقدر بوده است؟ KITO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KITO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KITO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KITO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KITO برابر است با -- USD . آیا KITO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KITO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KITO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KITO (KITO)