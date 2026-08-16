قیمت امروز Karura

قیمت لحظه‌ ای Karura (KAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 85.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAR به USD برابر با $ 0 برای هر KAR می‌ باشد.

توکن Karura در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80,514 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 116.67M KAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.0049017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -5.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 640.12 رسیده است.

اطلاعات بازار Karura (KAR)

ارزش بازار $ 80.51K$ 80.51K $ 80.51K حجم (24 ساعته) $ 640.12$ 640.12 $ 640.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 110.42K$ 110.42K $ 110.42K سرمایه در گردش 116.67M 116.67M 116.67M عرضه کل 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

ارزش بازار فعلی Karura برابر است با $ 80.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 640.12. عرضه در گردش KAR برابر است با 116.67M، و عرضه کل آن 160000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.42K است.