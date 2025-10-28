قیمت Karum (KARUM)
-4.47%
-24.91%
+343.35%
+343.35%
قیمت لحظه ای Karum (KARUM) برابر است با $0.15406. در 24 ساعت گذشته، KARUM در بازه قیمتی حداقل $ 0.119217 تا حداکثر $ 0.205168 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KARUM برابر با $ 0.475405 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02672377 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، KARUM در یک ساعت گذشته -4.47%، در 24 ساعت گذشته -24.91% و در 7 روز گذشته +343.35% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Karum برابر است با $ 2.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KARUM برابر است با 14.70M، و عرضه کل آن 21000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 3.22M است.
امروز، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ -0.0511072660433778 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ +0.2169280807 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ -0.0614068062 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0511072660433778
|-24.91%
|30 روز
|$ +0.2169280807
|+140.81%
|60 روز
|$ -0.0614068062
|-39.85%
|90 روز
|$ 0
|--
Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.
Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.
These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.
Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.
We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Karum (KARUM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Karum (KARUM) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Karum را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Karum را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Karum (KARUM) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KARUM بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
