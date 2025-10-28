KarumKARUM چیست

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike. Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn't something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes. These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent. Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates. We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

منبع Karum (KARUM) وب سایت رسمی

KARUM به ارزهای محلی

توکنومیکس Karum (KARUM)

درک، توکنومیکس Karum (KARUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KARUM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Karum (KARUM) امروز Karum (KARUM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KARUM به واحد USD برابر است با 0.15406 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KARUM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.15406 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KARUM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Karum چقدر است؟ ارزش بازار KARUM برابر است با $ 2.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KARUM چقدر است؟ عرضه در گردش KARUM برابر است با 14.70M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KARUM چقدر بوده است؟ KARUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.475405 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KARUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KARUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02672377 USD رسید. حجم معاملات KARUM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KARUM برابر است با -- USD . آیا KARUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KARUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KARUM مراجعه کنید.

