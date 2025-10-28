قیمت لحظه‌ ای Karum امروز برابر است با 0.15406 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KARUM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KARUM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Karum امروز برابر است با 0.15406 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KARUM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KARUM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Karum

قیمت Karum (KARUM)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KARUM به USD:

$0.153143
-25.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Karum (KARUM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:51:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Karum (KARUM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.119217
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.205168
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.119217
$ 0.205168
$ 0.475405
$ 0.02672377
-4.47%

-24.91%

+343.35%

+343.35%

قیمت لحظه‌ ای Karum (KARUM) برابر است با $0.15406. در 24 ساعت گذشته، KARUM در بازه قیمتی حداقل $ 0.119217 تا حداکثر $ 0.205168 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KARUM برابر با $ 0.475405 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02672377 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KARUM در یک ساعت گذشته -4.47%، در 24 ساعت گذشته -24.91% و در 7 روز گذشته +343.35% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Karum (KARUM)

$ 2.25M
--
$ 3.22M
14.70M
21,000,000.0
ارزش بازار فعلی Karum برابر است با $ 2.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KARUM برابر است با 14.70M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.22M است.

تاریخچه قیمت Karum (KARUM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ -0.0511072660433778 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ +0.2169280807 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ -0.0614068062 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Karum به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0511072660433778-24.91%
30 روز$ +0.2169280807+140.81%
60 روز$ -0.0614068062-39.85%
90 روز$ 0--

KarumKARUM چیست

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Karum (KARUM)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Karum (USD)

ارزش Karum (KARUM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Karum (KARUM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Karum را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Karum را بررسی کنید!

KARUM به ارزهای محلی

توکنومیکس Karum (KARUM)

درک، توکنومیکس Karum (KARUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KARUM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Karum (KARUM)

امروز Karum (KARUM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KARUM به واحد USD برابر است با 0.15406 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KARUM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KARUM نسبت به USD برابر است با $ 0.15406. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Karum چقدر است؟
ارزش بازار KARUM برابر است با $ 2.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KARUM چقدر است؟
عرضه در گردش KARUM برابر است با 14.70M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KARUM چقدر بوده است؟
KARUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.475405 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KARUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KARUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02672377 USD رسید.
حجم معاملات KARUM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KARUM برابر است با -- USD.
آیا KARUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KARUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KARUM مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Karum (KARUM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

