KAMEKAME چیست

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts. Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust. But we didn't stop at promises — we built infrastructure. $KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you're contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you're part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3. Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It's transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems. This level of on-chain transparency, combined with Base's low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It's philanthropy reimagined for the blockchain era. At its core, $KAME is more than just a token — it's a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action. In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We're here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we're just getting started.

منبع KAME (KAME) وب سایت رسمی

KAME به ارزهای محلی

توکنومیکس KAME (KAME)

درک، توکنومیکس KAME (KAME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KAME (KAME) امروز KAME (KAME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KAME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KAME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KAME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KAME چقدر است؟ ارزش بازار KAME برابر است با $ 12.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KAME چقدر است؟ عرضه در گردش KAME برابر است با 950.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAME چقدر بوده است؟ KAME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KAME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KAME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KAME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAME برابر است با -- USD . آیا KAME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KAME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAME مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KAME (KAME)