قیمت لحظه‌ ای KAME امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KAME به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KAME را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای KAME امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KAME به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KAME را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره KAME

اطلاعات قیمت KAME

وب‌سایت رسمی KAME

توکنومیکس KAME

پیش‌بینی قیمت KAME

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو KAME

قیمت KAME (KAME)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KAME به USD:

--
----
-2.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای KAME (KAME)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:14:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KAME (KAME) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

-2.99%

+4.78%

+4.78%

قیمت لحظه‌ ای KAME (KAME) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، KAME در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KAME برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KAME در یک ساعت گذشته +0.86%، در 24 ساعت گذشته -2.99% و در 7 روز گذشته +4.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KAME (KAME)

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

--
----

$ 13.06K
$ 13.06K$ 13.06K

950.01M
950.01M 950.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KAME برابر است با $ 12.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KAME برابر است با 950.01M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.06K است.

تاریخچه قیمت KAME (KAME) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت KAME به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت KAME به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت KAME به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت KAME به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.99%
30 روز$ 0-53.56%
60 روز$ 0-74.82%
90 روز$ 0--

KAMEKAME چیست

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع KAME (KAME)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت KAME (USD)

ارزش KAME (KAME) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KAME (KAME) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KAME را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KAME را بررسی کنید!

KAME به ارزهای محلی

توکنومیکس KAME (KAME)

درک، توکنومیکس KAME (KAME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KAME (KAME)

امروز KAME (KAME) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KAME به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KAME نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KAME نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KAME چقدر است؟
ارزش بازار KAME برابر است با $ 12.41K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KAME چقدر است؟
عرضه در گردش KAME برابر است با 950.01M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAME چقدر بوده است؟
KAME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KAME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KAME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات KAME چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAME برابر است با -- USD.
آیا KAME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KAME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAME مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:14:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KAME (KAME)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,119.84
$114,119.84$114,119.84

-0.73%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.26
$4,113.26$4,113.26

-1.43%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04907
$0.04907$0.04907

-11.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.10
$202.10$202.10

+0.99%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4344
$4.4344$4.4344

-14.49%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.26
$4,113.26$4,113.26

-1.43%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,119.84
$114,119.84$114,119.84

-0.73%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.10
$202.10$202.10

+0.99%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6451
$2.6451$2.6451

-0.60%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,130.83
$1,130.83$1,130.83

-1.12%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$68.39996
$68.39996$68.39996

+547,099.68%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.03101
$0.03101$0.03101

+3,001.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000017350
$0.0000000000000017350$0.0000000000000017350

+15,817.43%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1614
$0.1614$0.1614

+222.80%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0292
$0.0292$0.0292

+122.90%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03573
$0.03573$0.03573

+91.89%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000193
$0.0000000000193$0.0000000000193

+89.21%