Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

پیش‌ بینی قیمت Kaboom (USD)

ارزش Kaboom (KABOOM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kaboom (KABOOM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kaboom را بررسی کنید.

توکنومیکس Kaboom (KABOOM)

درک، توکنومیکس Kaboom (KABOOM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KABOOM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kaboom (KABOOM) امروز Kaboom (KABOOM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KABOOM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KABOOM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KABOOM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kaboom چقدر است؟ ارزش بازار KABOOM برابر است با $ 8.93K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KABOOM چقدر است؟ عرضه در گردش KABOOM برابر است با 998.22M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KABOOM چقدر بوده است؟ KABOOM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00266209 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KABOOM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KABOOM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KABOOM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KABOOM برابر است با -- USD . آیا KABOOM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KABOOM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KABOOM مراجعه کنید.

