JingleJINGLE چیست

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. $JINGLE a community powered token celebrating global holidays! With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

منبع Jingle (JINGLE) وب سایت رسمی

توکنومیکس Jingle (JINGLE)

درک، توکنومیکس Jingle (JINGLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JINGLE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Jingle (JINGLE) امروز Jingle (JINGLE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JINGLE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JINGLE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JINGLE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Jingle چقدر است؟ ارزش بازار JINGLE برابر است با $ 9.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JINGLE چقدر است؟ عرضه در گردش JINGLE برابر است با 998.12M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JINGLE چقدر بوده است؟ JINGLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01915846 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JINGLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JINGLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات JINGLE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JINGLE برابر است با -- USD . آیا JINGLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JINGLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JINGLE مراجعه کنید.

