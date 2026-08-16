قیمت امروز JINDOGE

قیمت لحظه‌ ای JINDOGE (JINDO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JINDO به USD برابر با $ 0 برای هر JINDO می‌ باشد.

توکن JINDOGE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,272 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M JINDO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JINDO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00379275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JINDO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -70.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار JINDOGE (JINDO)

ارزش بازار $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,232.161895 999,999,232.161895 999,999,232.161895

ارزش بازار فعلی JINDOGE برابر است با $ 38.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JINDO برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999232.161895 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.27K است.