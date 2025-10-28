InvariantINVT چیست

Invariant is a multichain DeFi protocol built on the SVM, currently live on Solana, Eclipse, and Sonic, with continuous expansion into new ecosystems. It stands as one of the most innovative projects in DeFi, pushing the boundaries of the concentrated liquidity market maker (CLMM) model. Invariant introduces a range of unique features that enhance capital efficiency and simplify liquidity provision. To date, the protocol has processed over $5B in cumulative trading volume.

ارزش Invariant (INVT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Invariant (INVT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Invariant را بررسی کنید.

توکنومیکس Invariant (INVT)

درک، توکنومیکس Invariant (INVT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INVT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Invariant (INVT) امروز Invariant (INVT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای INVT به واحد USD برابر است با 0.00105057 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی INVT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00105057 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی INVT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Invariant چقدر است؟ ارزش بازار INVT برابر است با $ 41.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش INVT چقدر است؟ عرضه در گردش INVT برابر است با 39.56M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت INVT چقدر بوده است؟ INVT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00238396 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت INVT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ INVT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات INVT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INVT برابر است با -- USD . آیا INVT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد INVT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INVT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Invariant (INVT)