قیمت امروز Inferra

قیمت لحظه‌ ای Inferra (INFERRA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INFERRA به USD برابر با $ 0 برای هر INFERRA می‌ باشد.

توکن Inferra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,441 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 903.18M INFERRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INFERRA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INFERRA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -31.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Inferra (INFERRA)

ارزش بازار $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.27K$ 60.27K $ 60.27K سرمایه در گردش 903.18M 903.18M 903.18M عرضه کل 999,924,569.368204 999,924,569.368204 999,924,569.368204

ارزش بازار فعلی Inferra برابر است با $ 54.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INFERRA برابر است با 903.18M، و عرضه کل آن 999924569.368204 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.27K است.