Index TokenIT چیست

Arena Index is a curated discovery hub that spotlights the most relevant and engaging content in the Avalanche and broader Web3 ecosystem. Rather than aggregating everything or offering real-time data, Arena Index focuses on surfacing high-quality, high-signal projects, media, and news through editorial curation and community engagement. We aim to make exploration easier by providing a trusted front page for what matters most—be it emerging dApps, innovative NFTs, or key ecosystem updates. Arena Index is a curated discovery hub that spotlights the most relevant and engaging content in the Avalanche and broader Web3 ecosystem. Rather than aggregating everything or offering real-time data, Arena Index focuses on surfacing high-quality, high-signal projects, media, and news through editorial curation and community engagement. We aim to make exploration easier by providing a trusted front page for what matters most—be it emerging dApps, innovative NFTs, or key ecosystem updates.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Index Token (USD)

ارزش Index Token (IT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Index Token (IT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Index Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Index Token را بررسی کنید!

IT به ارزهای محلی

توکنومیکس Index Token (IT)

درک، توکنومیکس Index Token (IT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Index Token (IT) امروز Index Token (IT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Index Token چقدر است؟ ارزش بازار IT برابر است با $ 8.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IT چقدر است؟ عرضه در گردش IT برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IT چقدر بوده است؟ IT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000929 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IT برابر است با -- USD . آیا IT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Index Token (IT)