Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش IMPULSE (IMPULSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از IMPULSE (IMPULSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت IMPULSE را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس IMPULSE (IMPULSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IMPULSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره IMPULSE (IMPULSE) امروز IMPULSE (IMPULSE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IMPULSE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IMPULSE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IMPULSE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار IMPULSE چقدر است؟ ارزش بازار IMPULSE برابر است با $ 91.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IMPULSE چقدر است؟ عرضه در گردش IMPULSE برابر است با 997.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IMPULSE چقدر بوده است؟ IMPULSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IMPULSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IMPULSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IMPULSE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IMPULSE برابر است با -- USD . آیا IMPULSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IMPULSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IMPULSE مراجعه کنید.

