Identified Flying ObjectsIFO چیست

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

منبع Identified Flying Objects (IFO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Identified Flying Objects (USD)

ارزش Identified Flying Objects (IFO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Identified Flying Objects (IFO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Identified Flying Objects را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Identified Flying Objects را بررسی کنید!

IFO به ارزهای محلی

توکنومیکس Identified Flying Objects (IFO)

درک، توکنومیکس Identified Flying Objects (IFO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IFO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Identified Flying Objects (IFO) امروز Identified Flying Objects (IFO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IFO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IFO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IFO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Identified Flying Objects چقدر است؟ ارزش بازار IFO برابر است با $ 11.98K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IFO چقدر است؟ عرضه در گردش IFO برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IFO چقدر بوده است؟ IFO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IFO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IFO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IFO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IFO برابر است با -- USD . آیا IFO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IFO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IFO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Identified Flying Objects (IFO)