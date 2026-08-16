قیمت امروز ICCM

قیمت لحظه‌ ای ICCM (ICCM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ICCM به USD برابر با $ 0 برای هر ICCM می‌ باشد.

توکن ICCM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,087.56 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 441.02M ICCM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ICCM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ICCM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ICCM (ICCM)

ارزش بازار $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K سرمایه در گردش 441.02M 441.02M 441.02M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ICCM برابر است با $ 15.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ICCM برابر است با 441.02M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.09K است.