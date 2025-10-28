HydrexHYDX چیست

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment. Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Hydrex (USD)

ارزش Hydrex (HYDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hydrex (HYDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hydrex را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hydrex را بررسی کنید!

HYDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Hydrex (HYDX)

درک، توکنومیکس Hydrex (HYDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HYDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hydrex (HYDX) امروز Hydrex (HYDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HYDX به واحد USD برابر است با 0.328006 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HYDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.328006 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HYDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hydrex چقدر است؟ ارزش بازار HYDX برابر است با $ 7.13M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HYDX چقدر است؟ عرضه در گردش HYDX برابر است با 21.73M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HYDX چقدر بوده است؟ HYDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.2 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HYDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HYDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.127003 USD رسید. حجم معاملات HYDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HYDX برابر است با -- USD . آیا HYDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HYDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HYDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hydrex (HYDX)