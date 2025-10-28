HEDGEHEDGE چیست

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

منبع HEDGE (HEDGE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HEDGE (USD)

ارزش HEDGE (HEDGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HEDGE (HEDGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HEDGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HEDGE را بررسی کنید!

HEDGE به ارزهای محلی

توکنومیکس HEDGE (HEDGE)

درک، توکنومیکس HEDGE (HEDGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HEDGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HEDGE (HEDGE) امروز HEDGE (HEDGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HEDGE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HEDGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HEDGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HEDGE چقدر است؟ ارزش بازار HEDGE برابر است با $ 417.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HEDGE چقدر است؟ عرضه در گردش HEDGE برابر است با 999.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HEDGE چقدر بوده است؟ HEDGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HEDGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HEDGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HEDGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HEDGE برابر است با -- USD . آیا HEDGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HEDGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HEDGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HEDGE (HEDGE)