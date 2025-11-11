اقتصاد توکنی HEDGE (HEDGE)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت HEDGE (HEDGE)
The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.
توکنومیکس HEDGE (HEDGE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی HEDGE (HEDGE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای HEDGE که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های HEDGE که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
پیش بینی قیمت HEDGE
میخواهید بدانید که HEDGE به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت HEDGE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
