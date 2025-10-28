HAMZHAMZ چیست

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana. $HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards. Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana. $HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HAMZ (HAMZ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HAMZ (USD)

ارزش HAMZ (HAMZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HAMZ (HAMZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HAMZ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HAMZ را بررسی کنید!

HAMZ به ارزهای محلی

توکنومیکس HAMZ (HAMZ)

درک، توکنومیکس HAMZ (HAMZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HAMZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HAMZ (HAMZ) امروز HAMZ (HAMZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HAMZ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HAMZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HAMZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HAMZ چقدر است؟ ارزش بازار HAMZ برابر است با $ 8.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HAMZ چقدر است؟ عرضه در گردش HAMZ برابر است با 999.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAMZ چقدر بوده است؟ HAMZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HAMZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HAMZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HAMZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAMZ برابر است با -- USD . آیا HAMZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HAMZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAMZ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HAMZ (HAMZ)