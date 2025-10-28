قیمت لحظه‌ ای Guardian Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GUARDIAN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GUARDIAN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Guardian Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GUARDIAN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GUARDIAN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Guardian Token (GUARDIAN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GUARDIAN به USD:

$0.00061855
-0.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Guardian Token (GUARDIAN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:47:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Guardian Token (GUARDIAN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-0.25%

+7.87%

+7.87%

قیمت لحظه‌ ای Guardian Token (GUARDIAN) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GUARDIAN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GUARDIAN برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GUARDIAN در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.25% و در 7 روز گذشته +7.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Guardian Token (GUARDIAN)

$ 428.85K
--
$ 428.85K
693.31M
693,308,389.030029
ارزش بازار فعلی Guardian Token برابر است با $ 428.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GUARDIAN برابر است با 693.31M، و عرضه کل آن 693308389.030029 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 428.85K است.

تاریخچه قیمت Guardian Token (GUARDIAN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Guardian Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Guardian Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Guardian Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Guardian Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.25%
30 روز$ 0-4.85%
60 روز$ 0-18.47%
90 روز$ 0--

Guardian TokenGUARDIAN چیست

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

پیش‌ بینی قیمت Guardian Token (USD)

ارزش Guardian Token (GUARDIAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Guardian Token (GUARDIAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Guardian Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Guardian Token را بررسی کنید!

GUARDIAN به ارزهای محلی

توکنومیکس Guardian Token (GUARDIAN)

درک، توکنومیکس Guardian Token (GUARDIAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GUARDIAN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Guardian Token (GUARDIAN)

امروز Guardian Token (GUARDIAN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GUARDIAN به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GUARDIAN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GUARDIAN نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Guardian Token چقدر است؟
ارزش بازار GUARDIAN برابر است با $ 428.85K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GUARDIAN چقدر است؟
عرضه در گردش GUARDIAN برابر است با 693.31M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUARDIAN چقدر بوده است؟
GUARDIAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GUARDIAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GUARDIAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GUARDIAN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUARDIAN برابر است با -- USD.
آیا GUARDIAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GUARDIAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUARDIAN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:47:30 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

