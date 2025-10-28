قیمت لحظه‌ ای GUANO امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GUANO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GUANO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GUANO امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GUANO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GUANO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GUANO

اطلاعات قیمت GUANO

وب‌سایت رسمی GUANO

توکنومیکس GUANO

پیش‌بینی قیمت GUANO

$0.00017981
-3.50%1D
نمودار قیمت لحظه ای GUANO (GUANO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:50:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GUANO (GUANO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00103775
$ 0
-0.74%

-3.30%

-7.34%

-7.34%

قیمت لحظه‌ ای GUANO (GUANO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GUANO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GUANO برابر با $ 0.00103775 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GUANO در یک ساعت گذشته -0.74%، در 24 ساعت گذشته -3.30% و در 7 روز گذشته -7.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GUANO (GUANO)

$ 127.02K
--
$ 152.17K
706.40M
846,244,643.0103784
ارزش بازار فعلی GUANO برابر است با $ 127.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GUANO برابر است با 706.40M، و عرضه کل آن 846244643.0103784 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 152.17K است.

تاریخچه قیمت GUANO (GUANO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت GUANO به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GUANO به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GUANO به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GUANO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.30%
30 روز$ 0+5.06%
60 روز$ 0-34.08%
90 روز$ 0--

GUANOGUANO چیست

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

منبع GUANO (GUANO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GUANO (USD)

ارزش GUANO (GUANO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GUANO (GUANO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GUANO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GUANO را بررسی کنید!

GUANO به ارزهای محلی

توکنومیکس GUANO (GUANO)

درک، توکنومیکس GUANO (GUANO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GUANO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GUANO (GUANO)

امروز GUANO (GUANO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GUANO به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GUANO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GUANO نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GUANO چقدر است؟
ارزش بازار GUANO برابر است با $ 127.02K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GUANO چقدر است؟
عرضه در گردش GUANO برابر است با 706.40M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUANO چقدر بوده است؟
GUANO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00103775 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GUANO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GUANO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GUANO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUANO برابر است با -- USD.
آیا GUANO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GUANO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUANO مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

