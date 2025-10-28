GRDMGRDM چیست

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery. At the heart of Gridium are two intelligent modules: 🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems. 🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty. Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

منبع GRDM (GRDM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GRDM (USD)

ارزش GRDM (GRDM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GRDM (GRDM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GRDM را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GRDM را بررسی کنید!

GRDM به ارزهای محلی

توکنومیکس GRDM (GRDM)

درک، توکنومیکس GRDM (GRDM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRDM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GRDM (GRDM) امروز GRDM (GRDM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRDM به واحد USD برابر است با 0.01757119 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRDM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01757119 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRDM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GRDM چقدر است؟ ارزش بازار GRDM برابر است با $ 7.03M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRDM چقدر است؟ عرضه در گردش GRDM برابر است با 400.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRDM چقدر بوده است؟ GRDM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02841479 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRDM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRDM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01535586 USD رسید. حجم معاملات GRDM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRDM برابر است با -- USD . آیا GRDM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRDM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRDM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GRDM (GRDM)