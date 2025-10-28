goodcryptoXGOOD چیست

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place. goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت goodcryptoX (USD)

ارزش goodcryptoX (GOOD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از goodcryptoX (GOOD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت goodcryptoX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت goodcryptoX را بررسی کنید!

GOOD به ارزهای محلی

توکنومیکس goodcryptoX (GOOD)

درک، توکنومیکس goodcryptoX (GOOD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOOD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره goodcryptoX (GOOD) امروز goodcryptoX (GOOD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOOD به واحد USD برابر است با 0.074521 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOOD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.074521 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOOD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار goodcryptoX چقدر است؟ ارزش بازار GOOD برابر است با $ 1.58M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOOD چقدر است؟ عرضه در گردش GOOD برابر است با 21.20M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOOD چقدر بوده است؟ GOOD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.186012 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOOD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOOD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.059693 USD رسید. حجم معاملات GOOD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOOD برابر است با -- USD . آیا GOOD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOOD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOOD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به goodcryptoX (GOOD)