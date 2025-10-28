GoliathGOLIATH چیست

پیش‌ بینی قیمت Goliath (USD)

ارزش Goliath (GOLIATH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Goliath (GOLIATH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Goliath را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Goliath را بررسی کنید!

GOLIATH به ارزهای محلی

توکنومیکس Goliath (GOLIATH)

درک، توکنومیکس Goliath (GOLIATH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLIATH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Goliath (GOLIATH) امروز Goliath (GOLIATH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOLIATH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOLIATH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOLIATH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Goliath چقدر است؟ ارزش بازار GOLIATH برابر است با $ 8.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOLIATH چقدر است؟ عرضه در گردش GOLIATH برابر است با 999.57M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLIATH چقدر بوده است؟ GOLIATH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00137047 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOLIATH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOLIATH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GOLIATH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLIATH برابر است با -- USD . آیا GOLIATH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOLIATH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLIATH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Goliath (GOLIATH)