قیمت لحظه‌ ای Goliath امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLIATH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLIATH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Goliath

قیمت Goliath (GOLIATH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GOLIATH به USD:

--
----
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Goliath (GOLIATH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:06:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Goliath (GOLIATH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137047
$ 0.00137047$ 0.00137047

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.70%

-9.70%

قیمت لحظه‌ ای Goliath (GOLIATH) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GOLIATH در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOLIATH برابر با $ 0.00137047 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOLIATH در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -9.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Goliath (GOLIATH)

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

--
----

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

999.57M
999.57M 999.57M

999,569,757.063864
999,569,757.063864 999,569,757.063864

ارزش بازار فعلی Goliath برابر است با $ 8.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOLIATH برابر است با 999.57M، و عرضه کل آن 999569757.063864 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.07K است.

تاریخچه قیمت Goliath (GOLIATH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Goliath به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Goliath به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Goliath به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Goliath به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-11.05%
60 روز$ 0-25.64%
90 روز$ 0--

GoliathGOLIATH چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Goliath (USD)

ارزش Goliath (GOLIATH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Goliath (GOLIATH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Goliath را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Goliath را بررسی کنید!

توکنومیکس Goliath (GOLIATH)

درک، توکنومیکس Goliath (GOLIATH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLIATH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Goliath (GOLIATH)

امروز Goliath (GOLIATH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOLIATH به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOLIATH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOLIATH نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Goliath چقدر است؟
ارزش بازار GOLIATH برابر است با $ 8.07K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOLIATH چقدر است؟
عرضه در گردش GOLIATH برابر است با 999.57M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLIATH چقدر بوده است؟
GOLIATH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00137047 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOLIATH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOLIATH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GOLIATH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLIATH برابر است با -- USD.
آیا GOLIATH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOLIATH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLIATH مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Goliath (GOLIATH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

