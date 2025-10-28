قیمت لحظه‌ ای Goldn امروز برابر است با 0.0010696 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLDN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLDN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Goldn امروز برابر است با 0.0010696 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOLDN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOLDN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Goldn

قیمت Goldn (GOLDN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GOLDN به USD:

$0.00107035
$0.00107035$0.00107035
-2.80%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Goldn (GOLDN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:02:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Goldn (GOLDN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00106721
$ 0.00106721$ 0.00106721
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00113467
$ 0.00113467$ 0.00113467
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00106721
$ 0.00106721$ 0.00106721

$ 0.00113467
$ 0.00113467$ 0.00113467

$ 0.00218317
$ 0.00218317$ 0.00218317

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-3.04%

+1.56%

+1.56%

قیمت لحظه‌ ای Goldn (GOLDN) برابر است با $0.0010696. در 24 ساعت گذشته، GOLDN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00106721 تا حداکثر $ 0.00113467 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOLDN برابر با $ 0.00218317 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOLDN در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته -3.04% و در 7 روز گذشته +1.56% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Goldn (GOLDN)

$ 14.96M
$ 14.96M$ 14.96M

--
----

$ 14.96M
$ 14.96M$ 14.96M

14.00B
14.00B 14.00B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Goldn برابر است با $ 14.96M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GOLDN برابر است با 14.00B، و عرضه کل آن 14000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.96M است.

تاریخچه قیمت Goldn (GOLDN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Goldn به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Goldn به USD به میزان $ -0.0001368461 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Goldn به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Goldn به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.04%
30 روز$ -0.0001368461-12.79%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

GoldnGOLDN چیست

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

پیش‌ بینی قیمت Goldn (USD)

ارزش Goldn (GOLDN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Goldn (GOLDN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Goldn را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Goldn را بررسی کنید!

GOLDN به ارزهای محلی

توکنومیکس Goldn (GOLDN)

درک، توکنومیکس Goldn (GOLDN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOLDN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Goldn (GOLDN)

امروز Goldn (GOLDN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOLDN به واحد USD برابر است با 0.0010696 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOLDN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOLDN نسبت به USD برابر است با $ 0.0010696. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Goldn چقدر است؟
ارزش بازار GOLDN برابر است با $ 14.96M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOLDN چقدر است؟
عرضه در گردش GOLDN برابر است با 14.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOLDN چقدر بوده است؟
GOLDN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00218317 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOLDN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOLDN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GOLDN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOLDN برابر است با -- USD.
آیا GOLDN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOLDN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOLDN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:02:29 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Goldn (GOLDN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

